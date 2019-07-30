В Орле жители двух районов не могут дождаться маршруток

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-30T15:30:07+03:00

Под угрозой контракт с перевозчиками, обслуживающими «Мясокомбинат» и «Силикатный»

Изменить размер текста: A A

В Орле под угрозой оказался контракт с перевозчиками, чьи автобусы возят людей в районы «Мясокомбинат» и «Силикатный». Чиновники всерьез задумались об расторжении, изучив данные ГЛОНАСС о движении маршруток в указанные точки города.

Вопрос обсуждался на сегодняшней, 30 июля, рабочей планерке в мэрии. Поводом для проверки водителей этих рейсов стали многочисленные жалобы орловцев на автобусы №2 «Планерная-Гайдара» и №23 «ГРИНН-Силикатная».

- Данные системы ГЛОНАСС показали, что в некоторые дни автобусы двух перевозчиков вообще не выезжали на маршрут. Причины несоблюдения графиков выясняются, - отметил замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

Пока что перевозчики получили предписания. В случае, если нарушения снова будут иметь место, контракты расторгнут. Также в скором времени, вероятно, возобновятся совместные рейды с ГИБДД, призванные уличить водителей в нарушении правил посадки-высадки пассажиров и других способах игнорировать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU