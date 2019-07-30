2019-07-30T15:17:48+03:00
Общество

Некачественный асфальт после ремонта труб положили в Орле

Покрытие оказалось далеким от идеала на улице 1-й Посадской
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Пробы асфальта проверили в лаборатории, ГОСТу, как оказалось, они не соответствовалиПробы асфальта проверили в лаборатории, ГОСТу, как оказалось, они не соответствовалиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле после ремонта газовых труб положили некачественный асфальт. Речь идет об участке на улице 1-й Посадской.

Ранее рабочие сняли здесь дорожное покрытие, чтобы добраться до газовых труб. По завершению ремонта уложили новый асфальт, пробы его взяли специалисты «Орелгосзаказчика». Оказалось, до ГОСТа покрытию далеко. Как сообщили в мэрии Орла, организации уже направлена претензия.

- Александр Муромский еще раз обратил внимание на важность проведения независимой оценки качества асфальта, который ресурсоснабжающие организации укладывают после проведения земляных работ. Объекты улично-дорожной сети принимаются только после положительного заключения, - отмечает пресс-служба горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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