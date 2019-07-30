Смены в детских лагерях Орловской области проходят без нарушений порядка

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-30T14:21:04+03:00

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В детских оздоровительных учреждениях Орловской области смены проходят без грубых нарушений общественного порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Отмечается, что в двенадцати В некоторых лагерях, по просьбам и руководителей, дежурит полиция, причем в части из них - круглосуточно.

- Кроме этого на территории области проходит акция «Подросток под защитой закона». Цель ее - обеспечение безопасности и организация летнего отдыха несовершеннолетних, проведение с детьми мероприятий, направленных на привитие им основ безопасного поведения на дороге, водоемах, парковых и лесных территориях, патриотическое и правовое воспитание подрастающего поколения, а также профилактика преступлений и правонарушений, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU