СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-30T13:15:58+03:00

Без продуктов питания и в антисанитарии жил малыш в орловской семье Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Без продуктов питания и в антисанитарии жил малыш в орловской семье. Об этом работникам прокуратуры и представителям Комиссии по делам несовершеннолетних стало известно, после посещения квартиры, где родители проживали со своим ребенком.

- В ходе выхода установлено, что малолетний ребенок находится в условиях, представляющих опасность для жизни и здоровья, в квартире отсутствуют продукты питания для ребенка, жилье находится в антисанитарном состоянии, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Как пояснили в ведомстве, на момент рейда мать ребенка была пьяна. Малыша у нее забрали и направили в детскую областную больницу для обследования. Далее его отвезут в «Специализированный дом ребенка».

Тем временем прокуратура организовала проверку, чтобы установить тех, кто допустил нахождение ребенка в опасных условиях. Решается вопрос о лишении матери малыша родительских прав и ее привлечении к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU