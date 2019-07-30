СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-30T12:21:42+03:00

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За полугодие 2019-го в Орле 163 раза похищали телефоны. Такие данные анализа оперативной обстановки привели сотрудники полиции.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Большая часть данных преступлений раскрыта, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Чтобы избежать краж своего имущества, стражи правопорядка рекомендуют орловцам не носить мобильный телефон поверх одежды, не привлекать излишнего внимания к гаджету и не оставлять его без присмотра, а также не давать телефон в руки незнакомым людям. Необходимо запомнить персональный идентификационный номер своего телефона, по которому его всегда можно опознать.

В случае совершенного преступления полицейские рекомендуют обращаться по телефонам: 43-36 22; 45-85-52; 43-32-32.

ИСТОЧНИК KP.RU