За полугодие 2019-го в Орле 163 раза похищали телефоны
За полугодие 2019-го в Орле 163 раза похищали телефоны. Такие данные анализа оперативной обстановки привели сотрудники полиции.
- По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Большая часть данных преступлений раскрыта, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Чтобы избежать краж своего имущества, стражи правопорядка рекомендуют орловцам не носить мобильный телефон поверх одежды, не привлекать излишнего внимания к гаджету и не оставлять его без присмотра, а также не давать телефон в руки незнакомым людям. Необходимо запомнить персональный идентификационный номер своего телефона, по которому его всегда можно опознать.
В случае совершенного преступления полицейские рекомендуют обращаться по телефонам: 43-36 22; 45-85-52; 43-32-32.
ИСТОЧНИК KP.RU