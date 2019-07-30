Едва не убивший свою беременную жену ножом орловец сядет в тюрьму
Жителя Кромского района Орловской области осудили за покушение на убийство. Ранее судимый мужчина, вступив в конфликт со своей беременной женой, едва не заколол ее до смерти ножом. Он бил ее по лицу кулаком, нанес несколько ударов ножом в живот и другие части тела.
- Преступный умысел не был доведен до конца по причине оказания ему сопротивления матерью, а также своевременного оказания потерпевшей медицинской помощи, - пояснили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Пока приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU