Едва не убивший свою беременную жену ножом орловец сядет в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-30T13:11:53+03:00

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Жителя Кромского района Орловской области осудили за покушение на убийство. Ранее судимый мужчина, вступив в конфликт со своей беременной женой, едва не заколол ее до смерти ножом. Он бил ее по лицу кулаком, нанес несколько ударов ножом в живот и другие части тела.

- Преступный умысел не был доведен до конца по причине оказания ему сопротивления матерью, а также своевременного оказания потерпевшей медицинской помощи, - пояснили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU