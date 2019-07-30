2019-07-30T13:11:53+03:00
Происшествия

Едва не убивший свою беременную жену ножом орловец сядет в тюрьму

В исправительной колонии строгого режима мужчина проведет почти 13 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловец исколол ножом свою беременную женуОрловец исколол ножом свою беременную женуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Жителя Кромского района Орловской области осудили за покушение на убийство. Ранее судимый мужчина, вступив в конфликт со своей беременной женой, едва не заколол ее до смерти ножом. Он бил ее по лицу кулаком, нанес несколько ударов ножом в живот и другие части тела.

- Преступный умысел не был доведен до конца по причине оказания ему сопротивления матерью, а также своевременного оказания потерпевшей медицинской помощи, - пояснили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24