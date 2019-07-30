Ко Дню города Орла на главной площади театр кукол покажет спектакли юным зрителям

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-30T11:39:12+03:00

Всех ждет игровая программа, танцевальный марафон и фотографирование с персонажами

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Ко Дню города Орла театр кукол покажет спектакли юным зрителям. Акцию артисты запускают 3 августа.

С самого утра, в 11 часов, в театре в рамках празднования 76-ой годовщины освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков для маленьких орловцев разыграют спектакль «Про Лису Патрикеевну и Марью Медведьевну». Малыши поучаствуют в мастер-классах и волшебном приключении.

В 17 часов программа перенесется на площадь Ленина. В назначенное время там начнется большой детский праздник. Артисты откроют его постановкой «Муха-Цокотуха». Как пообещали кукольники, детей и родителей ждет игровая программа, танцевальный марафон и фотографирование с персонажами театра кукол.

Вход для всех желающих свободный.

С полной афишей мероприятий ко Дню города орловцы могут познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU