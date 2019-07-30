Роспотребнадзор: клещи стали реже кусать орловцев

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-30T11:22:20+03:00

За сезон к медикам обратились почти 1700 человек

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Клещи стали реже кусать орловцев. Как отметили специалисты Роспотребнадзора по Орловской области, за последние три недели число жителей, обратившихся к медикам по поводу присасывания клещей, снизилось. По состоянию на 25 июля в медицинские учреждения обратились 1694 человека, из них 590 - дети.

- По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 18,1 %. При исследовании клещей из внешней среды 2,3 % пулов клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,5% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора также отмечают, что в текущем сезоне активности клещей среди населения Орловской области зарегистрировано 2 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

ИСТОЧНИК KP.RU