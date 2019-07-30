В Советском районе Орла вместо аварийных домов появятся новостройки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-30T10:43:32+03:00

Их возведут на месте двухэтажек на пересечении улиц Плещеевской и Куйбышева

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В Советском районе Орла вместо аварийных домов появятся две новостройки. Их возведут на месте двухэтажек на пересечении улиц Плещеевской и Куйбышева.

Согласно проекту, сперва будут расселены и снесены дома № 12 и № 14 по Плещеевской улице. На их месте построят двухсекционный девятиэтажный кирпичный дом на 87 квартир. Затем застройщик возьмется за дома № 1 и № 3 по улице Куйбышева, вместо которых появится девятиэтажка поменьше, на 70 квартир. Также предстоит выкупить несколько частных гаражей.

Застройщика определят по результатам аукциона. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории состоятся 22 августа в 17 часов в большом зале городской администрации по адресу: улица Пролетарская гора, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU