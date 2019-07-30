В орловской глубинке мужчина до смерти забил пожилого односельчанина и сжег его тело

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-30T10:09:35+03:00

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В орловской глубинке молодого мужчину задержали за убийство пожилого односельчанина. Словесная перепалка переросла в жестокую расправу.

Все случилось в селе Тельчье Мценского района. Несколько дней назад родственники сообщили в правоохранительные органы о пропаже 61-летнего местного жителя. Найти безвестно исчезнувшего мужчину живым уже было не суждено, однако удалось поймать его убийцу. Как оказалось, 27-летний парень поссорился с односельчанином еще в середине июля. Первый накинулся на второго с деревянной тростью и бруском, он бил пенсионера пока тот от травм не скончался. Тело же нападавший сжег, чтобы замести следы.

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Вменяемость подозреваемого еще предстоит установить: назначен ряд экспертиз.

- В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регуправления Следственного Комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU