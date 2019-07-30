2019-07-30T09:36:09+03:00
Общество

Почти 2 миллиарда рублей составит господдержка для орловских фермеров

Больше миллиарда субсидий аграриям уже перечислили
Ольга СУПОНЕВА
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На орловских полях идет уборкаНа орловских полях идет уборкаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В 2019-м году объем господдержки для орловских фермеров составит почти 2 миллиарда рублей. Более миллиарда субсидий на настоящее время перечислено.

О проблемах и успехах сельского хозяйства в регионе речь велась на аппаратном совещании в обладминистрации в понедельник, 29 июля. Руководитель профильного департамента Сергей Борзенков рассказал об объемах субсидий и льготах, предусмотренных для аграриев, а также о том, как продвигается уборка культур на полях Орловщины.

Так, зерновых и зернобобовых убрано чуть больше 22 % от плана, при этом урожайность их выше прошлогодней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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