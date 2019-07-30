Фотофакт: на Кромском шоссе в Орле легковушка собрала "паровозик" из четырех машин
Здесь образовалась пробка - водителям стоит заранее продумать варианты объезда
Фото: "КП"
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Сегодня утром, 30 июля, на Кромском шоссе в Орле собрался "паровозик" из четырех машин. Авария случилась примерно в 9 часов утра.
Фотоснимок ДТП в редакцию "Комсомолки" прислал очевидец. Несколько автомобилей столкнулось неподалеку от с торгового центра "Гринн". В настоящее время здесь уже образовался затор, так что водителям стоит продумать маршрут, чтобы не попасть в пробку.
На место аварии выехали Госавтоинспекторы. Им предстоит установить ее причины. В настоящее время о пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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