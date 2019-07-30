Лесных пожаров на Орловщине не зафиксировано

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-30T09:10:26+03:00

Пренебрегающих правилами пожарной безопасности орловцев оштрафовали почти на 85 тысяч рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

За 2019 год за нарушения правил пожарной безопасности в лесах оштрафовали 40 человек

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В Орловской области не зафиксировано лесных пожаров. А вот нарушители правил пожарной безопасности есть: за 2019-й год к ответственности привлекали 40 человек.

Речь о пожарной безопасности в лесах шла на вчерашнем, 29 июля, аппаратном совещании в администрации области. Как сообщил начальник регуправления лесами Игорь Лебедев, пренебрегающих правилами орловцев оштрафовали в общей сложности почти на 85 тысяч рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было составлено 22 протокола, а общая сумма наложенных штрафов – 40,5 тысяч рублей.

Первый замгубернатора Вадим Соколов дал поручение усилить контроль за пожарной безопасностью в лесных массивах.

ИСТОЧНИК KP.RU