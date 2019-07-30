Лесных пожаров на Орловщине не зафиксировано
В Орловской области не зафиксировано лесных пожаров. А вот нарушители правил пожарной безопасности есть: за 2019-й год к ответственности привлекали 40 человек.
Речь о пожарной безопасности в лесах шла на вчерашнем, 29 июля, аппаратном совещании в администрации области. Как сообщил начальник регуправления лесами Игорь Лебедев, пренебрегающих правилами орловцев оштрафовали в общей сложности почти на 85 тысяч рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было составлено 22 протокола, а общая сумма наложенных штрафов – 40,5 тысяч рублей.
Первый замгубернатора Вадим Соколов дал поручение усилить контроль за пожарной безопасностью в лесных массивах.
ИСТОЧНИК KP.RU