СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-29T17:59:49+03:00

Выставка-ярмарка при участии ремесленников из 13 регионов страны развернется на аллее перед входом в Городской парк

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Сувениры ручной работы смогут приобрести жители Орла в День города, 5 августа. Выставка-ярмарка при участии ремесленников из 13 регионов России и Белоруссии развернется на аллее перед входом в Городской парк.

- Поступило 53 заявки на участие как от художественных и ремесленных предприятий, так и авторов из Орловской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Ивановской, Калужской, Тульской, Воронежской, Владимирской, Новгородской областей, а также из белорусских Витебской, Могилевской и Гомельской областей, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В праздничный день орловцев порадуют и удивят интерьерными авторскими игрушками, украшениями для волос и бижутерией, свистульками, мини-скульптурами, посудой, мылом, текстилем и многим другим. В продаже будут также изделия из дерева, кожи, глины, натуральных камней, можжевельника, стекла.

Выставка-ярмарка будет работать 5 августа с 10 утра до 20 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU