2019-07-29T17:45:15+03:00
Происшествия

За выходные двое орловцев попались на краже предметов гардероба

Оказалось, к ответственности жители привлекались и ранее
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За выходные двое орловцев попались на краже предметов гардеробаЗа выходные двое орловцев попались на краже предметов гардеробаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За выходные двое орловцев попались на краже предметов гардероба. Оба факта хищения из нескольких магазинов города пресекли силовики.

Первый раз тревожную кнопку нажали сотрудники гипермаркета в Северном районе Орла. 30-летняя орловчанка намеривалась уйти с недоплаченной женской одежды. Ее сотрудники Росгвардии задержали на месте преступления.

На аналогичной краже задержали 19-летнего парня в сетевом магазине молодежной одежды на проспекте Мира в Железнодорожном районе. Молодой человек сорвал с изделий защитные магнитные бирки. С украденным он попытался скрыться, но не успел. Стражи порядка передали похищенные товары обратно работникам магазина.

- Оба правонарушителя ранее привлекались к уголовной и административной ответственности. В настоящее время они переданы сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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