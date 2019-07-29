За выходные двое орловцев попались на краже предметов гардероба
За выходные двое орловцев попались на краже предметов гардероба. Оба факта хищения из нескольких магазинов города пресекли силовики.
Первый раз тревожную кнопку нажали сотрудники гипермаркета в Северном районе Орла. 30-летняя орловчанка намеривалась уйти с недоплаченной женской одежды. Ее сотрудники Росгвардии задержали на месте преступления.
На аналогичной краже задержали 19-летнего парня в сетевом магазине молодежной одежды на проспекте Мира в Железнодорожном районе. Молодой человек сорвал с изделий защитные магнитные бирки. С украденным он попытался скрыться, но не успел. Стражи порядка передали похищенные товары обратно работникам магазина.
- Оба правонарушителя ранее привлекались к уголовной и административной ответственности. В настоящее время они переданы сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU