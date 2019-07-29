2019-07-29T17:25:42+03:00
Общество

Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

Присоединиться каждый может до 1 августа включительно
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины». Присоединиться амбициозные и уверенные в себе жители могут до 1 августа включительно.

Для того, чтобы стать участником конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте правительства Орловской области, создать и загрузить в личный кабинет видеоролик «Я — для Орловщины», а также пройти тестирование в режиме онлайн по русскому языку, географии, истории, праву, экономике, информатике, Конституции РФ. Всего каждому участнику предстоит преодолеть 35 вопросов. Подать заявку может любой желающий орловец в возрасте до 45 лет.

Около 80 участников, набравшие наибольшее количество баллов за видеоролик и тестирование, пройдут во второй этап. В финале претендентам на победу необходимо будет представить командный проект о том, как повысить качество жизни в Орловской области. На всем протяжении конкурса молодых участника ждут активная командная работа, участие в тренингах, лекциях, мастер-классах, а также в мероприятия спортивного, культурно-развлекательного и интеллектуального характера, обучение по программе повышения квалификации в сфере управления проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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