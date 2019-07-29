СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-29T18:09:30+03:00

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В Орле продолжается благоустройство летней сцены Детского парка. Заглянув за строительные ограждения можно рассмотреть, что уже сейчас амфитеатр именуемой орловцами «пепельницей» преобразился до неузнаваемости. На сценической площадке обновили ярусы сидячих мест и лестниц. Покрытие заменено на новые долговечные доски. Появилась и оборудованная смотровая площадка.

Напомним, в этом году летнюю эстраду Детского парка в Орле отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды». Согласную проекту предполагался частичный демонтаж ярусов амфитеатра. Предусматривалось создание смотровой площадки для маломобильных групп населения на месте бывшей кинобудки, а также замена систем ливневой канализации на конструкции по современным требованиям.

На эти цели из средств федерального бюджета было выделено 23,4 миллиона рублей. Работы планируется завершить к 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU