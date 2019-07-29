Стакан воды для незнакомки стоил жительнице Орла 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-29T16:57:27+03:00

Пожилая женщина впустила неизвестную в свою квартиру, чтобы та могла запить лекарство

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Стакан воды для незнакомки стоил 90-летней жительнице Орла 50 тысяч рублей. Пожилая женщина впустила неизвестную в свою квартиру, чтобы та могла запить лекарство. Оказалось, мошенница воспользовалась тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, и похитила у нее все сбережения.

Пропажу денег пенсионерка обнаружила после ухода визитерши. Об исчезновении своих средств орловчанка немедленно сообщила в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU