2019-07-29T16:57:27+03:00
Происшествия

Стакан воды для незнакомки стоил жительнице Орла 50 тысяч рублей

Пожилая женщина впустила неизвестную в свою квартиру, чтобы та могла запить лекарство
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Стакан воды для незнакомки стоил жительнице Орла 50 тысяч рублейСтакан воды для незнакомки стоил жительнице Орла 50 тысяч рублейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Стакан воды для незнакомки стоил 90-летней жительнице Орла 50 тысяч рублей. Пожилая женщина впустила неизвестную в свою квартиру, чтобы та могла запить лекарство. Оказалось, мошенница воспользовалась тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, и похитила у нее все сбережения.

Пропажу денег пенсионерка обнаружила после ухода визитерши. Об исчезновении своих средств орловчанка немедленно сообщила в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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