2019-07-29T16:39:01+03:00
Общество

Орловцы могут получать посылки без паспорта и извещений с помощью электронной подписи

Новые современные услуги Почта России уже внедряет в электронном формате
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы могут получать посылки без паспорта и извещений с помощью электронной подписи. Об этом сообщил директор УФПС Орловской области филиала ФГУП «Почта России» Илья Кравцов. Новые современные услуги в электронном формате уже внедряются и упрощают процедуру получения отправлений.

Клиенту достаточно один раз зарегистрироваться в отделении почтовой связи и больше не нужно будет при посещении почтового отделения предъявлять паспорт и заполнять извещение. Время, затраченное на получение или отправление посылки, составляет меньше минуты, - рассказал Илья Кравцов.

Также на почте теперь есть возможность отправлять электронные заказные письма. При этом юридическая значимость сообщения сохраняется. Письма доставляются в течение 5 минут и сокращают затраты на пересылку.

Еще одним нововведением, как отметил директор УФПС Орловской области, стала доступность приема платежей с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов. С их помощью почтальон на дому может принимать коммунальные и муниципальные платежи, платежи за услуги сотовой связи, оплату налогов, госпошлин и штрафов ГИБДД.

Кроме того, Илья Кравцов указал, что жители самых отдаленных населенных пунктов Орловщины получают услуги с помощью передвижных отделений почтовой связи. Они сохраняют инфраструктуру почтовой связи и дают возможность населению пользоваться всеми современными сервисами почты в онлайн режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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