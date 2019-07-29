СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-29T15:56:44+03:00

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С повседневной жизнью конного клуба «Вязки» познакомят жителей Орла на фотовыставке. Экспозиция работ фотографа Натальи Сокольской откроется 1 августа в краеведческом музее.

- На выставке «Вязки – верхом к мечте» преподаватель детского фотохудожественного центра «Ракурс», участник престижных выставок и конкурсов Наталья выступает не только как фотограф, но и как увлеченный спортсмен-конник, - заявили организаторы экспозиции.

Выставка распахнет свои двери для всех желающих в 16 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU