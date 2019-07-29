СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-29T13:43:49+03:00

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Орловские полицейские поймали велосипедного вора. Мужчина увел чужой транспорт с велопарковки у торгового центра.

Хозяин двухколесного транспорта оставил своего «коня» на специальной парковке у ТЦ, однако замком не воспользовался. Пока велосипедист занимался своими делами, 34-летний житель Орловского района приметил «бесхозный» транспорт. Украсть его не составило труда. По выходу из торгового центра владелец велосипеда не обнаружил его – обескураженному мужчине пришлось идти в полицию. В этот раз дело закончилось хэпи-эндом и похищенный транспорт к хозяину вернулся.

- Сотрудники отдела уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных около торгового центра. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен мужчина, причастный к краже, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На момент, когда полицейские вычислили вора, тот уже успел продать чужой велосипед. Его удалось изъять.

Теперь похитителю грозит срок: уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

Полицейские напоминают орловцам: относитесь бдительнее к сохранности своего двухколесного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU