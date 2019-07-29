Орловский суд рассмотрит дело о ДТП с автобусом "Киев-Москва"

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-29T13:22:53+03:00

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В Орловской области в суд направлено дело о ДТП с автобусом "Киев-Москва". Весной пассажирский транспорт, в котором ехало почти полсотни человек, перевернулся на трассе под поселком Кромы.

Авария случилась в ночь с 29 на 30 апреля. На 423 километре трасса М-2 "Крым", автобус марки "Ютонг" врезался в попутный грузовик "Камаз". После столкновения он опрокинулся и улетел в левый кювет по ходу движения. Трое человек получили серьезные травмы, еще 30 отделались ссадинами и ушибами. Сразу же было возбуждено уголовное дело. Расследование длилось почти два месяца и теперь оно направлено в суд.

- Согласно предъявленному обвинению водитель, управляя пассажирским автобусом, нарушил Правила дорожного движения, превысив установленную скорость, совершил дорожно-транспортное происшествие, а именно столкновение с автомобилем «КАМАЗ», после чего не справился с управлением, допустил съезд автобуса на обочину и опрокидывание в кювет. Прокурором Кромского района утверждено обвинительное заключение, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU