2019-07-29T13:14:22+03:00
Спорт

В Орле один из кубков «Газпром-РусВело» взял уроженец Италии

Соревнования по велоспорту завершились на минувших выходных
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиФото пресс-службы Губернатора Орловской области
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В Орле на минувших выходных завершились Всероссийские соревнования по велоспорту Кубок «Газпром-РусВело». Почти полторы сотни спортсменов из разных регионов России, а также Республики Беларусь, Украины и Италии съехались в наш город чтобы побороться за призы.

Соревнования по велоспорту пришли в течение двух дней, с 25 по 27 июля. Заключительная финальная кольцевая гонка критериум состоялась в субботу. Маршрут велосипедисты преодолевали в центре города на площади Ленина.

Сильнейшим среди юношей 13-14 лет оказался Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга. Также один из кубков «Газпром-РусВело» взял уроженец Италии. Алессандро Пинарелло занял первое место среди юношей 15-16 лет.

- Я от души благодарю за этот подарок всех спортсменов и их тренеров, организаторов соревнований. Велосипед стал любимым увлечением и детворы, и взрослых. Это неотъемлемый атрибут активного образа жизни. И сегодня соревнования еще раз это подтвердили, - выступил с речью Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Завершился спортивный вечер выступлением известного российского рэпера Лигалайза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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