СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-29T11:56:23+03:00

Бодрая акция с участием Трояновского, Удобкиной и Яценко состоится в Орле уже в эту субботу

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На этой неделе орловцы выйдут на зарядку с именитыми звездами спорта. Масштабная бодрая акция «Спортивный Орел» с участием орловских чемпионов состоится в субботу, 3 августа.

Свое утро жители города проведут вместе с российским боксером-профессионалом Эдуардом Трояновским, бобслеисткой Людмилой Удобкиной и четырехкратной чемпионкой Европы и мира по спортивной акробатике Оксаной Яценко. Чемпионы покажут упражнения, которые помогают им оставаться в блестящей спортивной форме, и раскроют секреты своего успеха. Настроение во время зарядки будут поддерживать чирлидеры от спортивно-танцевального коллектива «Грейс».

После выступлений звезд спорта орловцы смогут остаться на разминку, которую проведет профессиональный тренер «Фитнес Максимум», и поучаствовать в спортивных конкурсах. Также жителей Орла ждут на легкоатлетическом пробеге в 11 часов и приглашают стать зрителями велосипедной гонки-критериум в полдель.

Зарядка со шведами спорта стартует с 10 утра на площади Ленина.

Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU