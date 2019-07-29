Орловцы выйдут на зарядку с именитыми звездами спорта
На этой неделе орловцы выйдут на зарядку с именитыми звездами спорта. Масштабная бодрая акция «Спортивный Орел» с участием орловских чемпионов состоится в субботу, 3 августа.
Свое утро жители города проведут вместе с российским боксером-профессионалом Эдуардом Трояновским, бобслеисткой Людмилой Удобкиной и четырехкратной чемпионкой Европы и мира по спортивной акробатике Оксаной Яценко. Чемпионы покажут упражнения, которые помогают им оставаться в блестящей спортивной форме, и раскроют секреты своего успеха. Настроение во время зарядки будут поддерживать чирлидеры от спортивно-танцевального коллектива «Грейс».
После выступлений звезд спорта орловцы смогут остаться на разминку, которую проведет профессиональный тренер «Фитнес Максимум», и поучаствовать в спортивных конкурсах. Также жителей Орла ждут на легкоатлетическом пробеге в 11 часов и приглашают стать зрителями велосипедной гонки-критериум в полдель.
Зарядка со шведами спорта стартует с 10 утра на площади Ленина.
Приглашаются все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU