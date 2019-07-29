2019-07-29T11:49:03+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали при столкновении попуток на трассе «Орел-Тамбов»

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Трассу «Орел-Тамбов» не поделили две попутные легковушки в воскресенье вечером, 28 июля. 73-летний водитель на «ВАЗ-2101» в районе 5-го километра трассы не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Шевроле Авео».

- В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров иномарки получили травмы. 14-летнюю девочку и 4-летнего мальчика после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 13 человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24