СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-29T11:25:56+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

Пожар на складе с сеном тушили орловские спасатели ночью, 29 июля. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили около 03:18 часов. На место ЧП в село Липовец Покровского района немедленно выехали пожарные.

Угрозы распространения огня не было. К моменту прибытия спасателей склад горел открытым пламенем. От пожара он полностью выгорел.

- Обошлось без пострадавших. Предположительная причина и ущерб пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 41 раз, из них 28 выездов на ликвидацию возгораний и 13 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU