Пожар на складе с сеном тушили орловские спасатели ночью
Пожар на складе с сеном тушили орловские спасатели ночью, 29 июля. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили около 03:18 часов. На место ЧП в село Липовец Покровского района немедленно выехали пожарные.
Угрозы распространения огня не было. К моменту прибытия спасателей склад горел открытым пламенем. От пожара он полностью выгорел.
- Обошлось без пострадавших. Предположительная причина и ущерб пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 41 раз, из них 28 выездов на ликвидацию возгораний и 13 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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