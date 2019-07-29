22-летнего парня сбила иномарка в Орле
22-летнего парня сбила иномарка в Орле. ДТП случилось в воскресенье ночью, 28 июля, на улице Московской. 26-летний водитель «Шевроле Авео» ехал в сторону улицы Герцена. В тот момент напротив дома № 102 по Московской улице молодой человек переходил дорогу в неустановленном месте.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП Семашко. Госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 13 человек получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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