В Орле автоледи на «Калине» влетела в фуру и перевернулась

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-29T10:37:01+03:00

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В Орле автоледи на «Лада Калина» столкнулась с фурой воскресным днем, 28 июля. ДТП случилось на улице Итальянской.

56-летний водитель отечественной легковушки следовала со стороны улицы Поселковой в направлении Москвы. Авария случилась в районе дома № 9. Женщина разворашивала автомобиль вне перекрестка с столкнулась с большегрузном «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Шварцмюллер». Фура ехала попутно слева. От столкновения «Калина» опрокинулась.

- В результате ДТП водитель «Лада Калина» получила телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи она была доставлена в БУЗ БСМП имени Семашко. Сейчас женщина госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 13 человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU