Певица Наталья Куприянова обеспокоилась бегством врачей из Орловской области

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-29T11:05:58+03:00

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Певица Наталья Куприянова обескоилась бегством врачей из Орловской области. Об этой проблеме в регионе солистка Орловской филармонии написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Новость об оттоке специалистов медицины буквально ввергла Куприянову в шок. Певица пишет о том, что Орловщину покидают такие известные врачи как завотделением гинекологии и репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ Алексей Голубенко, имеющий звание «Лучший врач Орловской области», а также врач-гематолог отделения детской онкологии НКМЦ имени Круглой Алексей Рябко. По словам артистки, с августа в детской поликлинике полностью прекращается прием детского онколога-гематолога, а заведующий отделения детской онкологии Иван Фисюн на грани написания заявления об уходе.

- Никто не хочет работать в Орловской области. Нет перспектив развития совершенно! Нищенские зарплаты, врачей затюкали, поддержки нет! Я знаю точно, если мы потеряем таких врачей как Рябко и Фисюн, то статистика по смертности орловских детей с онкозаболеваниями изменится в сторону результатов 10-летней давности!!! Меня лично это не устраивает! - отметила Наталья Куприянова.

После опубликованного крика души орловской певицы проблему оттока медицинских кадров прокомментировал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в материале по теме изданию "Орловские новости". Он ответил, что кадровых перемен не избежать даже в крупных лечебных учреждениях страны.

- Есть субъективные причины. Мне жаль, что мы теряем таких специалистов, но это жизнь. Они уезжают к родителям и семьям, которые не живут в Орле, - рассказал чиновник.

В свою очередь, глава департамента пообещал, что Орловская область будет воспитывать новое поколение врачей. Он уверен, что еще есть талантливые специалисты.

- Мы всегда будем рады возвращению наших врачей в Орел. Департамент приложит все усилия для создания комфортных условий работы, которые позволят развиваться нашим специалистам, - отметил Иван Залогин.

ИСТОЧНИК KP.RU