Новая рабочая неделя в Орле будет прохладной

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-29T09:37:57+03:00

В дневное время всего +18…+20 градусов

Изменить размер текста: A A

Новая рабочая неделя, 29 июля - 2 августа, в Орле будет достаточно прохладной для лета. По прогнозам синоптиков, днем всего +18…+20 градусов, а ночью и вовсе температура упадет до значений в +8…+10.

Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня в Орле облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Столбики термометров доберутся до отметки в 22 градуса выше нуля, в ночное время опустятся до +9. Ветер северный, 4 м/с. Давление 736 мм рт.ст.

Во вторник 30 июля облачность переменная, без осадков. Температура +20 днем и +8 ночью, ветер западный 2 м/с, давление 739 мм рт.ст.

В последний день июля, среду 31, еще холоднее. Воздух днем разогреется до +18, ночью термометры покажут +9 градусов. Облачность будет переменной, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с, давление 739 мм рт.ст.

В четверг 1 августа облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь, Температура +19 градусов днем, +9 ночью. Ветер сохранит направление и скорость, давление поднимется до 741 мм рт.ст.

В пятницу, 2 числа, +9…+21 ночью и днем соответственно. Вновь небо будет то ясным, то затянутым тучами, синоптики прогнозируют осадки. Давление составит 740 мм рт.ст, ветер сменит направление на западное, скорость его 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU