2019-07-28T10:53:11+03:00
Происшествия

Восемь человек потерялись в орловских лесах

Вызволять из чащи грибников пришлось спасателям
Ольга СУПОНЕВА
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Если вы заблудились в лесу, звоните 112Если вы заблудились в лесу, звоните 112Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области произошло ещё несколько случаев, когда грибники заблудились в лесу. Восьмерых человек вызволять из чащи пришлось спасателям.

Так, пятеро мужчин заблудились в районе деревни Иленка Знаменского района. Двоих спасатели нашли в лесу возле их авто, а трое вышли в Калужской области. Уже вечером мужчин нашла оперативная группа, их доставили к своему автомобилю.

Здесь же, в Знаменском районе, заблудился 70-летний пенсионер. Он сам позвонил спасателям, а через какое-то время он вышел на звук сирены пожарной машины.

- Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112, - напоминают орловцам в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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