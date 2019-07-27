«Путешествия по миру»: орловцев приглашают на выставку произведений советской эпохи
Орловцев приглашают на выставку произведений советской эпохи «Путешествия по миру». Открытие экспозиции, в коллекцию которой вошло более ста произведений, запланировано на 2 августа в Орловском музее изобразительных искусств.
На выставке будут представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из фондов музея. География произведений выставки широкая. Это Англия, Франция, Италия, Венгрия, Болгария, Турция, Америка, Африка, Индия, Китай, Индонезия, а также Армения, Латвия, Молдавия, Киргизия, Туркмения, Закавказье. Есть и работы, привезенные из творческих поездок в Крым.
Выставка продлится до 8 сентября.
Официальное открытие экспозиции состоится в полдень.
Адрес: улица Октябрьская, 29.
Категория 0+
ИСТОЧНИК KP.RU