2019-07-27T11:22:38+03:00
Звезды

«Путешествия по миру»: орловцев приглашают на выставку произведений советской эпохи

Открытие экспозиции запланировано на 2 августа в музее изобразительных искусств
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают на выставку произведений советской эпохи «Путешествия по миру». Открытие экспозиции, в коллекцию которой вошло более ста произведений, запланировано на 2 августа в Орловском музее изобразительных искусств.

На выставке будут представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из фондов музея. География произведений выставки широкая. Это Англия, Франция, Италия, Венгрия, Болгария, Турция, Америка, Африка, Индия, Китай, Индонезия, а также Армения, Латвия, Молдавия, Киргизия, Туркмения, Закавказье. Есть и работы, привезенные из творческих поездок в Крым.

Выставка продлится до 8 сентября.

Официальное открытие экспозиции состоится в полдень.

Адрес: улица Октябрьская, 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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