Мошенник развел жителя Орла на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-27T11:21:30+03:00

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На днях в полицию обратился 20-летний орловец. Парень рассказал стражам порядка, что стал жертвой обмана со стороны неизвестного ему мужчины.

Оказалось, будучи в торговом центре орловцу потребовался банкомат для снятия наличных средств. В тот момент к нему подошел незнакомец и попросил о помощи. Мужчина объяснил, ему нужны крупные купюры, и предложил обменяться деньгами. Молодой человек согласился и отдал ему снятые деньги. Взамен он получил пачку банкнот более мелкого номинала. После ухода незнакомца парень пересчитал пачку: там оказалась гораздо меньшая сумма, чем он отдал.

- В результате мошеннических действий, орловец лишился 15 тысяч 600 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU