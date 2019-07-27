2019-07-27T10:40:34+03:00
Общество

Ветераны супружеской жизни и молодожены устроят шествие на празднике «Орел-созвездие любви»

Стать свидетелями торжества приглашаются все желающие
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В преддверии Дня города Орла, 2 августа, пройдет традиционный праздник «Орел — созвездие любви». В 15 часов в сквере Семьи около Ленинского моста в десятый раз встретятся три поколения: ветераны супружеской жизни, молодожены и их дети.

- Орел покажет себя с трех сторон. Как хранителя памяти о героических подвигах защитников Отечества, как кузницу крепких брачных союзов, как обитель семейного тепла и благополучия, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Стать свидетелями торжества приглашаются все желающие. В шествии участие примут ветераны супружеской жизни и молодожены. Традиционно крепким парам вручат памятную медаль «За любовь и верность!». Новобрачных ожидают старорусские обряды. Свои подарки парам преподнесут и творческие коллективы, а также солисты Орловского городского центра культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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