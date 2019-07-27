Орловцы отпразднуют День Крещения Руси в Вятском Посаде
Орловцы отпразднуют День Крещения Руси в Вятском Посаде. Праздник состоится уже в это воскресенье, 28 июля.
- Гостей ожидают весёлые игры, увлекательные викторины, творческие конкурсы, а также просмотр мультфильма о великом киевском равноапостольном князе Владимире, - сообщает Православная артель «Вятского Посада».
Также все желающие смогут попробовать свои силы на бесплатном мастер-классе по изготовлению традиционной тряпичной куклы. После празднования гостей ожидает большое чаепитие.
Свои двери праздник распахнет в 14 часов.
Вход для всех желающих свободный.
Адрес: Орловская область, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1А.
ИСТОЧНИК KP.RU