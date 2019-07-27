2019-07-27T10:38:54+03:00
Общество

Орловцы отпразднуют День Крещения Руси в Вятском Посаде

Праздник состоится уже в это воскресенье, 28 июля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы отпразднуют День Крещения Руси в Вятском ПосадеОрловцы отпразднуют День Крещения Руси в Вятском ПосадеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы отпразднуют День Крещения Руси в Вятском Посаде. Праздник состоится уже в это воскресенье, 28 июля.

- Гостей ожидают весёлые игры, увлекательные викторины, творческие конкурсы, а также просмотр мультфильма о великом киевском равноапостольном князе Владимире, - сообщает Православная артель «Вятского Посада».

Также все желающие смогут попробовать свои силы на бесплатном мастер-классе по изготовлению традиционной тряпичной куклы. После празднования гостей ожидает большое чаепитие.

Свои двери праздник распахнет в 14 часов.

Вход для всех желающих свободный.

Адрес: Орловская область, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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