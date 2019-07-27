СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-27T10:17:27+03:00

В Орле многодетные семьи бесплатно получат землю для строительства на Наугорском шоссе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Орле многодетные семьи бесплатно получат землю для строительства на Наугорском шоссе. О передаче безвозмездных 14, 2 гектарах на днях распоряжение подписал Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

-Согласно документу 142 тысячи квадратных метров земли на Наугорском шоссе безвозмездно передается городу в целях оказания содействия его администрации в решении вопроса реализации мер социальной поддержки многодетных семей в виде «Социальная помощь в натуральной форме», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Стоит отметить, что речь идет о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU