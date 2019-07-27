В Орле многодетные семьи бесплатно получат землю для строительства на Наугорском шоссе
В Орле многодетные семьи бесплатно получат землю для строительства на Наугорском шоссе. О передаче безвозмездных 14, 2 гектарах на днях распоряжение подписал Губернатор Орловской области Андрей Клычков.
-Согласно документу 142 тысячи квадратных метров земли на Наугорском шоссе безвозмездно передается городу в целях оказания содействия его администрации в решении вопроса реализации мер социальной поддержки многодетных семей в виде «Социальная помощь в натуральной форме», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Стоит отметить, что речь идет о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU