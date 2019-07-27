СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-27T09:52:31+03:00

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Со следующей недели библиотеки Орла начинают марафон ко Дню города

Цикл праздничных мероприятий, посвященных годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и годовщине основания города пройдет с 30 июля по 5 августа.

Откроет марафон праздник «Люблю тебя, мой славный город!» в полдень 1 августа в сквере перед библиотекой имени Фета. Гостей ожидают книжный бенефис и чтение произведений, посвященных городу Орлу. Специально для юных орловцев будет организована развлекательно-игровая программа. Взрослые смогут принять участие в благотворительной акции. Также при участии военно-патриотического клуба в сквере развернется выставка-реконструкция военной формы и оружия.

Продолжит марафон Юношеская библиотека. 2 августа в 17 часов в сквере Орловских партизан состоится праздничная программа «Любимый город». Орловцев ждет конкурсно-игровая программа, фото-викторина, мастер-класс поделок из бумаги. Участникам представится возможность прочесть свои любимые стихотворения в «свободном микрофоне».

В 18 часов Библиотечно-информационный центр имени Еремина откроет вечер «Люблю тебя, родной Орел!» флешмобом и познавательной программой. Сотрудники центра подготовили краеведческие викторины и конкурсы, мастер-класс по изготовлению закладок для книг и лототрон. Параллельно гостей будут ждать и на празднично-игровой программе на площади «Юность». Здесь состоится конкурс чтецов, рисунков на асфальте, краеведческий калейдоскоп и шоу мыльных пузырей.

В заключительный день марафона, 5 августа, в Детском парке у «сухого» фонтана пройдет мероприятие от детской библиотеки имени Крылова. В программе будут мастер-классы, краеведческая игротека «Что? Где? Когда?» и сити-пазл «Город будущего — город мечты». Начало праздника в 12 часов.

Также одновременно перед самой библиотекой сотрудники организуют выставку-кроссворд, эрудит-площадку, арт-площадку, поэтическую аудио-композицию, квест и свободный микрофон, где желающие смогут прочитать стихотворение или исполнить песню об Орле. Также для детей устроят пешеходную экскурсию по улице Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU