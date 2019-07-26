На трассе Калуга-Орел в ДТП погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-26T17:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром под Орлом в ДТП погиб 53-летний мужчина. Он был пассажиром иномарки «Субару», которая не поделила дорогу с грузовиком «ЗИЛ».

Произошла авария на трассе «Калуга-Орел». 31-летний водитель на легковой иномарке двигался со стороны соседнего города и не учел дорожные метеоусловия, как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Его машины столкнулась с грузовым автомобилем, за рулем которого находился 49-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия, водитель госпитализирован в медучреждение. На месте работали сотрудники ГИБДД, - сообщили в регуправлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU