2019-07-26T17:25:13+03:00
Происшествия

На трассе Калуга-Орел в ДТП погиб мужчина

Иномарка «Субару» не поделила дорогу с грузовиком «ЗИЛ»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня утром под Орлом в ДТП погиб 53-летний мужчина. Он был пассажиром иномарки «Субару», которая не поделила дорогу с грузовиком «ЗИЛ».

Произошла авария на трассе «Калуга-Орел». 31-летний водитель на легковой иномарке двигался со стороны соседнего города и не учел дорожные метеоусловия, как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Его машины столкнулась с грузовым автомобилем, за рулем которого находился 49-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия, водитель госпитализирован в медучреждение. На месте работали сотрудники ГИБДД, - сообщили в регуправлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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