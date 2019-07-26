2019-07-26T16:27:37+03:00
Звезды

Маленьких орловцев и их родителей приглашают на игровую программу в Вятский Посад

Вход свободный
Ольга СУПОНЕВА
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Маленьких жителей Орла и их родителей духовно-православный центр в Вятском Посаде приглашает на игровую программу. По словам организаторов, гостей ждет много интересного, а вход для всех желающих - свободный.

- «Вятский Посад» приглашает детей и их родителей поучаствовать в игровой программе «Тайны подводного мира». Гостей ждут творческие конкурсы, эстафеты, познавательные викторины, подвижные игры, танцевальные флешмобы, летнее настроение и полное погружение в море позитива! Приходите сами и приводите друзей! – гласит приглашение на официальном сайте центра.

КОГДА, ГДЕ?

28 июля, 12.00

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1а

(6+)

Тел. для справок: 59-90-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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