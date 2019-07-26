Маленьких орловцев и их родителей приглашают на игровую программу в Вятский Посад
Маленьких жителей Орла и их родителей духовно-православный центр в Вятском Посаде приглашает на игровую программу. По словам организаторов, гостей ждет много интересного, а вход для всех желающих - свободный.
- «Вятский Посад» приглашает детей и их родителей поучаствовать в игровой программе «Тайны подводного мира». Гостей ждут творческие конкурсы, эстафеты, познавательные викторины, подвижные игры, танцевальные флешмобы, летнее настроение и полное погружение в море позитива! Приходите сами и приводите друзей! – гласит приглашение на официальном сайте центра.
КОГДА, ГДЕ?
28 июля, 12.00
П. Вятский Посад, ул. Южная, 1а
(6+)
Тел. для справок: 59-90-11.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»