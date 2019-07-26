2019-07-26T15:33:49+03:00
Политика

В Орле завершился прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы

За кресло в Государственной Думе поборются восемь человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel.izbirkom.ruФото: orel.izbirkom.ru
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Избирательная комиссия Орловской области завершила прием документов от кандидатов в депутаты Государственной Думы. В установленный срок их предоставили восемь человек.

Об участии в выборах раньше заявили девять кандидатов, восьмерых претендентов на депутатский мандат представили различные партии, также заявился один самовыдвиженец – общественная активистка Марина Прокофьева.

- Документы для регистрации представили 8 кандидатов, из них 4 кандидата зарегистрированы. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, документы для регистрации не представил, - сообщает региональный избирком.

Напомним, довыборы в Госдуму состоятся в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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