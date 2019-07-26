Ремонт трех центральных улиц Орла должен завершиться к 1-му августа

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-26T14:30:52+03:00

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В Орле подходит к завершению ремонт трех центральный улиц областного центра. Сдать Комсомольскую, Московскую и Кромское шоссе, по планам, должны к 1 августа.

Информацию о завершении ремонта озвучили в горадминистрации.

- До 1 августа в городе Орле планируется завершить ремонт трех центральных улиц — Московской, Комсомольской, Кромского шоссе. По информации Дмитрия Фролова, степень готовности объектов высокая — 85%, 95% и 92% соответственно. Сразу после того, как улицы заасфальтируют, на них нанесут разметку общей протяженностью 105 193 пог.м., - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, улицы эти ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасны и качественные автомобильные дороги». В число попавших в проект объектов входит и улица Северная. Однако с ее ремонтом у подрядчика возникли трудности – до 1 июля, в срок, отремонтировать дорогу не успели. Сейчас готовятся документы на расторжение контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU