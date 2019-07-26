Гаражи и машины пришлось отбивать от пожара орловским спасателям

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-26T13:36:15+03:00

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В Орле спасатели боролись с пожаром в гаражном кооперативе. Несколько построек и автомобилей пришлось отбивать от пламени. Причиной разбушевавшегося огня стала электропроводка, работающая в аварийном режиме.

ЧП случилось утром четверга, 25 июля. Примерно в половине девятого утра в спасательную службу поступил сигнал: горит гараж на Новосильской улице. Когда пожарные прибыли на место, внутри вовсю полыхал огонь.

- Существовала угроза распространения огня на рядом стоящие гаражи. Было сформировано звено газодымозащитников для проведения разведки на наличие возможных пострадавших и тушение пожара. Пожарными спасены 2 автомобиля и рядом стоящие постройки, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших. Сумму ущерба установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU