В Орле организация задолжала работникам больше миллиона рублей
В Орловской области организация, специализирующаяся на продаже сельскохозяйственной техники, задолжала своим работникам больше миллиона рублей по зарплате. Теперь разбираться с инцидентом придется следователям: возбуждено уголовное дело.
- Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ринг-Агро», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ: невыплата заработной платы, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Как удалось установить следствию, зарплату сотрудники фирмы не дополучали с июля прошлого года по май нынешнего. В итоге образовался долг с шести нулями.
В бухгалтерии фирмы уже изъяли документацию, назначены экспертизы.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU