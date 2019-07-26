В Орле организация задолжала работникам больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-26T11:22:56+03:00

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В Орловской области организация, специализирующаяся на продаже сельскохозяйственной техники, задолжала своим работникам больше миллиона рублей по зарплате. Теперь разбираться с инцидентом придется следователям: возбуждено уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ринг-Агро», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ: невыплата заработной платы, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как удалось установить следствию, зарплату сотрудники фирмы не дополучали с июля прошлого года по май нынешнего. В итоге образовался долг с шести нулями.

В бухгалтерии фирмы уже изъяли документацию, назначены экспертизы.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU