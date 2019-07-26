В Орле появится новое футбольное поле
В Орле появится новое футбольное поле. Сейчас работа над его оборудованием идет на центральном городском стадионе.
Спортивный объект строят в рамках нацпроекта «Демография». На строительство выделено порядка 40 миллионов рублей плюс 1 % софинансирования из местного бюджета.
- Новое футбольное поле с искусственным многослойным покрытием последнего шестого поколения отвечает всем современным стандартам. Главное его преимущество - играть на нём можно будет в любую погоду и любое время года, - рассказал директор стадиона им. Ленина Александр Родин.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе орловского Облсовета, сдать объект должны к 1 сентября. Строительство идет по графику.
ИСТОЧНИК KP.RU
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