СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-26T11:03:28+03:00

Его оборудуют на центральном стадионе

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В Орле появится новое футбольное поле. Сейчас работа над его оборудованием идет на центральном городском стадионе.

Спортивный объект строят в рамках нацпроекта «Демография». На строительство выделено порядка 40 миллионов рублей плюс 1 % софинансирования из местного бюджета.

- Новое футбольное поле с искусственным многослойным покрытием последнего шестого поколения отвечает всем современным стандартам. Главное его преимущество - играть на нём можно будет в любую погоду и любое время года, - рассказал директор стадиона им. Ленина Александр Родин.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе орловского Облсовета, сдать объект должны к 1 сентября. Строительство идет по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU