Центр защиты прав потребителей разъясняет: ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
В последнее время в СМИ, в публикациях, касающихся прав дольщиков, стал достаточно часто упоминаться Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Что необходимо об этом знать? Поясним подробнее по тексту
.
Изменить размер текста:
Данная публично-правовая компания создана Российской Федерацией в 2017 году в целях реализации жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав участников строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU