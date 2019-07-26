СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-26T10:53:29+03:00

Центр защиты прав потребителей разъясняет: ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*

В последнее время в СМИ, в публикациях, касающихся прав дольщиков, стал достаточно часто упоминаться Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Что необходимо об этом знать? Поясним подробнее по тексту