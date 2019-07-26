Последние выходные июля в Орле будут жаркими

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-26T10:44:24+03:00

По прогнозам синоптиков, столбики термометров доберутся до отметок в +27...+28

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Последние июльские выходные, по прогнозам синоптиков, в Орле обещают быть жаркими. Метеорологи говорят о температурных значениях в +27…+28 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 27 июля переменная облачность. Температура ночью 16 градусов тепла, днем разогреется до 28 градусов. Возможен небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5 м/с. Давление 742 мм рт.ст.

В воскресенье, 28 числа, погода будет схожей: +16 ночью, +27 днем. Вновь облачность переменная, ожидается несильный дождь. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5 м/с. Давление 740 мм рт.ст.

Впрочем, жара продержится недолго: по предварительным прогнозам на следующей рабочей неделе температура упадет до +7 ночью и +19 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU