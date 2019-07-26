2019-07-26T10:44:24+03:00
Общество

Последние выходные июля в Орле будут жаркими

По прогнозам синоптиков, столбики термометров доберутся до отметок в +27...+28
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Последние июльские выходные, по прогнозам синоптиков, в Орле обещают быть жаркими. Метеорологи говорят о температурных значениях в +27…+28 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 27 июля переменная облачность. Температура ночью 16 градусов тепла, днем разогреется до 28 градусов. Возможен небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5 м/с. Давление 742 мм рт.ст.

В воскресенье, 28 числа, погода будет схожей: +16 ночью, +27 днем. Вновь облачность переменная, ожидается несильный дождь. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5 м/с. Давление 740 мм рт.ст.

Впрочем, жара продержится недолго: по предварительным прогнозам на следующей рабочей неделе температура упадет до +7 ночью и +19 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле организация задолжала работникам больше миллиона рублей
В Орле появится новое футбольное поле
Центр защиты прав потребителей разъясняет: ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
19-летнего наркодилера поймали полицейские в Орле
Специалист УКХ Орла: новые балки для моста Дружбы оказались с дефектом
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
В Орле на "Светлой жизни" на несколько дней запретят плавать гидроциклам и лодкам
На орловских дорогах испортили несколько камер, фиксирующих нарушения
Орловскую молодежь пригласили на подработку в экологические отряды
В Орле появится скейт-площадка
В Болховском микрорайоне под Орлом после убийства женщины установят камеры
Убирать город от мусора в праздничные дни обещают в круглосуточном режиме
Кражи и грабежи: орловцу грозит тюрьма сразу за несколько преступлений
Массовая гибель пчел: в Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело
Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподроме
На два дня в Орле ограничат движение транспорта
Под Орлом "Семерка" врезалась в столб
В орловском селе два добровольца помогали тушить пожар в жилом доме
В Орле иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
На Орловщине стали известны имена победителей конкурса «Ветеранское подворье»
В Орле пройдет турнир по русскому жиму