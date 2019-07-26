В Орле на "Светлой жизни" на несколько дней запретят плавать гидроциклам и лодкам

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-26T10:00:41+03:00

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В начале августа любителям гидроциклов и прочих водных развлечений придется покинуть на несколько дней озеро «Светлая жизнь». С 3 по 7 августа здесь пройдет первенство города по парусному спорту, а также студенческая парусная регата.

Соревнования посвятят дню города Орла и 76-й годовщине освобождения орловского края от фашистских войск. Еще один повод – 350-летие с момента похода первого русского военного корабля «Орел».

- С 3 по 7 августа с 11.00 до 18.00 на озере «Светлая жизнь» будет запрещено использование гидроциклов, катеров и моторных лодок, - сообщили в пресс-службе горадминистрации Орла.

Водный транспорт МЧС является исключением.

ИСТОЧНИК KP.RU