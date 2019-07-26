На орловских дорогах испортили несколько камер, фиксирующих нарушения
На дорогах Орловской области зафиксировано несколько случаев, когда вандалы портили камеры, фиксирующие превышение скорости. Теперь им грозит ответственность перед законом, ведь приборы эти относятся к государственному имуществу.
- Данные комплексы являются государственным имуществом и принадлежат Орловской области. В связи с имевшими место случаями умышленной порчи комплексов фото-видео- фиксации нарушений сотрудники полиции напоминают, что порча государственного имущества влечет за собой уголовную ответственность, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Полицейские отмечают, что камеры призваны прежде всего снизить аварийность на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU