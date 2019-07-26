На орловских дорогах испортили несколько камер, фиксирующих нарушения

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-26T09:45:47+03:00

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На дорогах Орловской области зафиксировано несколько случаев, когда вандалы портили камеры, фиксирующие превышение скорости. Теперь им грозит ответственность перед законом, ведь приборы эти относятся к государственному имуществу.

- Данные комплексы являются государственным имуществом и принадлежат Орловской области. В связи с имевшими место случаями умышленной порчи комплексов фото-видео- фиксации нарушений сотрудники полиции напоминают, что порча государственного имущества влечет за собой уголовную ответственность, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские отмечают, что камеры призваны прежде всего снизить аварийность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU