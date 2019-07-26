Орловскую молодежь пригласили на подработку в экологические отряды

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-26T09:34:38+03:00

Документы могут подать юноши и девушки в возрасте 14-18 лет

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Молодых жителей Орла пригласили на временную подработку. В экологические отряды могут попасть юноши и девушки в возрасте от 14-ти до 18-ти лет.

Работать экологические отряды будут почти весь август, с 1-го по 30-е число. Документы, список которых можно найти здесь, желающим привести город в порядок нужно подать до 30 июля.

- 30 и 31 июля пройдут инструктажи работников экологических отрядов по технике безопасности, а 1 августа подростки выйдут на улицы города. Им будет предоставлен необходимый инвентарь для проведения работ по санитарной очистке территории областного центра, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Подать документы можно по адресу Наугорское шоссе, д. 27, 3 этаж, каб. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU