2019-07-26T09:34:38+03:00
Общество

Орловскую молодежь пригласили на подработку в экологические отряды

Документы могут подать юноши и девушки в возрасте 14-18 лет
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Молодых жителей Орла пригласили на временную подработку. В экологические отряды могут попасть юноши и девушки в возрасте от 14-ти до 18-ти лет.

Работать экологические отряды будут почти весь август, с 1-го по 30-е число. Документы, список которых можно найти здесь, желающим привести город в порядок нужно подать до 30 июля.

- 30 и 31 июля пройдут инструктажи работников экологических отрядов по технике безопасности, а 1 августа подростки выйдут на улицы города. Им будет предоставлен необходимый инвентарь для проведения работ по санитарной очистке территории областного центра, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Подать документы можно по адресу Наугорское шоссе, д. 27, 3 этаж, каб. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле организация задолжала работникам больше миллиона рублей
В Орле появится новое футбольное поле
Центр защиты прав потребителей разъясняет: ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
Последние выходные июля в Орле будут жаркими
19-летнего наркодилера поймали полицейские в Орле
Специалист УКХ Орла: новые балки для моста Дружбы оказались с дефектом
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
В Орле на "Светлой жизни" на несколько дней запретят плавать гидроциклам и лодкам
На орловских дорогах испортили несколько камер, фиксирующих нарушения
В Орле появится скейт-площадка
В Болховском микрорайоне под Орлом после убийства женщины установят камеры
Убирать город от мусора в праздничные дни обещают в круглосуточном режиме
Кражи и грабежи: орловцу грозит тюрьма сразу за несколько преступлений
Массовая гибель пчел: в Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело
Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподроме
На два дня в Орле ограничат движение транспорта
Под Орлом "Семерка" врезалась в столб
В орловском селе два добровольца помогали тушить пожар в жилом доме
В Орле иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
На Орловщине стали известны имена победителей конкурса «Ветеранское подворье»
В Орле пройдет турнир по русскому жиму