В Болховском микрорайоне под Орлом после убийства женщины установят камеры

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-25T16:40:27+03:00

Изображение с камер будет подаваться в режиме онлайн в территориальный отдел полиции Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Болховском микрорайоне под Орлом после жестокого убийства местной жительницы появятся камеры видеонаблюдения. Всего их установят 43 штуки на 17 многоэтажках.

Трагический случай, который потряс не только жителей Болховского микрорайона деревни Жилина но и весь регион, случился 7 июля. Тогда 26-летний наркоман напал с ножом на 60-летнюю жительницу, которая вышла на утреннюю пробежку в выходной день. Все, чем он поживился – фитнес-браслет и мобильник. Поймали отморозка, который в Болховском снимал квартиру, по горячим следам, сейчас ведется следствие.

После этого случая глава Орловского района поручил проработать вопрос об установке камер. Чиновники вместе с полицейскими выбрали места для их расположения.

- Изображение с видеокамер будет поступать в режиме реального времени в ОМВД России по Орловскому району. Для жителей установка будет бесплатной, - сообщили корреспонденту «КП» в администрации Орловского района.

Проспонсирует установку камер «Орелстрой» - застройщик микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU